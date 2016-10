Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann

Im Moment scheint kein Weg an ihm vorbeizuführen. Schauspieler Philipp Hochmair ist demnächst im Liebesfilm "Kater" im Kino zu sehen. Er tourt mit seinen Soloprojekten "Goethes Werther!" und "Jedermann Reloaded" durch die europäischen Theater. 2017 nimmt er in einer neuen Staffel der Erfolgsserie "Vorstadtweiber" seine Rolle als skrupelloser Kanzlerkandidat wieder auf.

Stermann und Grissemann empfangen am Dienstag mit Philipp Hochmair einen Künstler, der sich selbst und mitunter auch seinem Publikum alles abverlangt.



Eine Zumutung für sich selbst und für andere war das frühere Leben von Autor Benjamin von Stuckrad-Barre. So beschreibt er es zumindest in seinem Buch "Panikherz". Auf 576 Seiten begleitet der Leser/die Leserin den Hamburger Journalisten und Buchautor durch eine scheinbar nicht enden wollende Serie von Kokain-Räuschen und Kotzattacken. Einziger Ankerpunkt ist der Musiker Udo Lindenberg, mit dem Benjamin von Stuckrad-Barre eine enge Freundschaft verbindet. Der deutschen Musiklegende ist es wohl zu verdanken, dass das aktuelle Buch des einstigen Star der Popliteratur "Nüchtern" heißt. In Willkommen Österreich spricht Benjamin von Stuckrad-Barre darüber, was bleibt, wenn man nicht mehr mitmachen kann.



Am Ende der Sendung finden Waldeck, la Heidi und Russkaja auf der WÖ-Show-Bühne zusammen und spenden die bedeutenden Schlussworte: "Shala-Lala-La".