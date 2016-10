Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Gewohnheiten

Randall 'Booze' Boozler ist ein vielversprechendes Nachwuchstalent der 'Hawks', doch da er notorisch zu spät kommt, droht der Trainer ihn hinauszuwerfen. Dani soll Booze helfen. Außerdem steht Danis exzentrische Mutter Angela unter Verdacht, vertrauliche Infos über die Spieler an Wettbüros verkauft zu haben. Und dank T.K. erlebt Ray Jr. einen heißen Abend in einem angesagten Club, der jedoch ganz anders endet als erhofft.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)