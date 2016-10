Biene Maja Flip sitzt in der Falle

Flip hat Schwierigkeiten. Beim Training für die Grashüpfer-Weitsprung-Meisterschaften ist er in die Klauen einer Fleisch fressenden Pflanze geraten. Armer Flip! Sein Ende scheint gekommen. Er malt es sich in den schlimmsten Farben aus, dabei träumte er doch noch vor kurzem von einem Siegerkranz. Aber ganz so arg, wie Flip es sich ausmalt, kommt es dann doch nicht. Mit Hilfe einer Blattschneiderraupe befreien Maja und Willi ihren Freund.