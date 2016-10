Knietzsche - Der kleinste Philosoph der Welt Knietzsche und die Kunst

Kunst ist immer Geschmacksache. Jeder Mensch sieht darin etwas anderes. Stets aber ist Kunst ein Idee, die hinaus in die Welt will. Für den Kunstproduzenten ist das Erschaffen von Kunst mit einem Gefühl von Freiheit verbunden. Vielfach finden Künstler erst nach ihrem Tod Anerkennung in der Gesellschaft. Ein Kunstwerk ist wie eine Einladungskarte für eine Party, auf der man viel Neues entdecken kann.