Detective Laura Diamond Laura und der unsichtbare Hacker

In der heutigen Folge bekommt es Laura mit einem gewieften Hacker zu tun, der in das Netzwerk des Reviers eindringt und damit einen Undercover-Agenten in Gefahr bringt...

Inhalt - 'Laura und der unsichtbare Hacker', II/8 Der vermeintliche Autodieb Ricky wird in einem gestohlenen Ferrari erschossen. Schon kurze Zeit später stellt sich heraus, dass es sich in Wahrheit um den Undercover-Cop Jon Campbell handelt, der einem Hehler-Kartell auf der Spur war. Offenbar ist seine Identität durch einen Hacker-Angriff aufgeflogen. Und prompt wird das Netzwerk des ganzen Reviers gehackt, das einen weiteren Undercoveragenten in große Gefahr bringt.



DARSTELLER

Debra Messing (Laura Diamond)

Josh Lucas (Jake Broderick)

Laz Alonso (Billy Soto)

Janina Gavankar (Meredith Bose)

Max Jenkins (Max Carnegie)

REGIE

Norman Buckley