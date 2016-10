Covert Affairs Nur ein hellblauer Punkt

Annie ermittelt bei der NASA: Sie soll herausfinden, wie die kolumbanischen Rebellen der FARC an wichtige Daten kommen konnten. Dazu führt sie Interviews mit potentiellen Tätern durch. Sie bekommt Unterstützung von ihrer neuen Kollegin Reva Kline. Diese hält einen Mann namens Will für den Verräter. Annie organisiert sich eine Einladung in sein Haus. Durch Ablenkung verschafft sie Jai die nötige Zeit, um Wanzen im Haus zu platzieren.