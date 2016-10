Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Am Limit

Der begabte junge Rennfahrer Billy ist bei einem Rennen mit 280km/h in eine Mauer gecrasht, dabei aber körperlich unverletzt geblieben. Seit diesem schrecklichen Tag leidet er unter Panikattacken und weigert sich wieder in einen Rennwagen zu steigen. Auch T.K. macht wieder Probleme, er ist eifersüchtig auf einen jüngeren Teamkollegen. Und Dani bekommt unangemeldeten Besuch von einer Gerichtsgutachterin, die die familäre Situation bezüglich des Sorgerechtstreits beurteilen soll.

