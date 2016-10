Biene Maja Maja und der Tausendf├╝├čler Hironimus

Maja trifft einen kranken Tausendfüßler. Doch was ihm nun so genau fehlt, das weiß der Tausendfüßler nicht. Irgendeines seiner vielen Beine spielt nicht mehr so recht mit. Dabei steht ihm in Kürze sein Auftritt als Ein-Mann-Kapelle bevor. Wieder lässt sich Maja etwas einfallen.