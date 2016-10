Fargo Die fünf Sinne und der Geist

Inhalt -'Die fünf Sinne und der Geist', I/5

Die Schrotkugel in Lesters Hand hat zu einer schlimmen Entzündung geführt, die Lester nun nicht mehr verheimlichen kann. Er wird auf die Krankenstation gebracht. Molly kann nun beweisen, dass Lester in die Mordfälle verwickelt ist. Sie hofft, Chief Oswalt von Lesters Schuld überzeugen zu können. Milos ist aufgrund der Heimsuchung durch die verschiedenen biblischen Plagen psychisch angeschlagen. Er will nun dem Erpresser nachgeben und die geforderte Summe zahlen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Billy Bob Thornton (Lorne Malvo)

Martin Freeman (Lester Nygaard)

Allison Tolman (Molly Solverson)

Colin Hanks (Gus Grimly)

Bob Odenkirk (Bill Oswalt)

Oliver Platt (Stavros Milos)

REGIE

Colin Bucksey