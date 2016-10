Grey's Anatomy Wo stehst du?

Inhalt - 'Wo stehst du?', XII/21

Zwischen Callie und Arizona kommt es zum Sorgerechtsstreit. So müssen sich die befreundeten Ärzte entscheiden, auf welcher Seite sie stehen wollen. Nachdem bei Kyle erneut ein Tremor an seiner Hand aufgetaucht ist, muss sich dieser wieder operieren lassen. Amelia verbietet Edwards den OP zu betreten, sie sei in diesem Fall zu befangen. Und April wird routinemässig von Arizona untersucht, dabei taucht eine kleine Unklarheit auf. Dies weckt böse Erinnerungen an ihre erste Schwangerschaft und sie macht Arizona schwere Vorwürfe.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey)

Justin Chambers (Dr. Alex Karev)

Sara Ramirez (Dr. Callie Torres)

Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt)

Jesse Williams (Dr. Jackson Avery)

Kelly McCreary (Dr. Maggie Pierce)

REGIE

Debbie Allen