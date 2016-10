Big Mamas Haus - Die doppelte Portion ("Big Mommas: Like Father, Like Son") Dritter Teil der "Big Mama"-Reihe

Star-Comedian Martin Lawrence ('Bad Boys', 'Der Diamantencop') und Jungstar Brandon T. Jackson ('Percy Jackson') tauchen als Frauen verkleidet in einer Kunsthochschule für Mädchen unter. Slapstick, Gags und Wortwitz sorgen für beste Unterhaltung.

Zur Story:

Malcolm Turner (Martin Lawrence) alias Big Mama kehrt zurück und dieses Mal hat er mit seinem jugendlichen Stiefsohn Trent schwere Unterstützung im Schlepptau.



Während Martin Lawrence wieder in die Rollen des FBI-Agenten Malcolm Turner und dessen Undercover Alter-Ego Big Mama schlüpft, schließt sich ihm Trent (Brandon T. Jackson) an, nachdem er Zeuge eines Mordes geworden war. Gemeinsam ermitteln sie verdeckt in der Schauspielklasse einer Kunstschule für Mädchen, wo sie sich als Big Mama und eine schwergewichtige Studentin namens Charmaine ausgeben. Sie müssen alles daran setzen, den Mörder zu finden - bevor er sie findet. Mit Ana Ortiz (i. Bild li. oben), dem cleveren Hausmädchen aus "Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse", als Schuldirektorin.