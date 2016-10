Hexe Lilli Lilli und das Dorf der Vampire

Lilli und Hektor finden im Gebüsch eine verletzte Fledermaus. Mit einem Zauberspruch will Lilli das Tier heilen. Leider geht etwas schief. Plötzlich sitzt ein lebensgroßer Vampir in ihrem Zimmer. Da bekommt sogar der sonst so taffe Hektor etwas Angst. Die beiden beschließen, den Blutsauger zurück in seine Heimat nach Transilvanien zu zaubern. In einem geheimnissvollen Schloss soll es dort viele von dieser Sorte geben. Aber wieviel Wahrheit verbirgt sich hinter dieser Legende?



Koproduktion DOR FILM/ORF