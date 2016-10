Fix & Foxi Die Schummeldiät / Von Mädchen und Märchen / Das Phantom von Fuchsberg / Nicht ganz dicht

Die Schummeldiät

Onkel Fax ist zu dick. Fix und Foxis Diätpläne sind mindestens genau so genial wie Onkel Fax beim Schummeln.



Von Mädchen und Märchen

Bei Fix und Foxi und Lupo landet eine Brieftaube mit einer Nachricht. Jemand benötigt dringend Hilfe. Die Freunde folgen der Taube zu einem alten Turm. Dort sitzt ein Mädchen, das von einem fiesen Monster bewacht wird.



Das Phantom von Fuchsberg

Oma Eusebias wunderschönes Klavierspiel lockt das ziemlich unmusikalische Phantom von Fuchsberg an, das sie dringend als Klavierlehrerin will. Es entführt Oma in das unterirdische Kanalsystem, wo es mit seinem Krokodil haust und will sie erst wieder frei lassen, wenn es genau so gut spielen kann wie Oma.



Nicht ganz dicht

Bei einem heftigen Regenschauer bemerken die Pepperkorns eine undichte Stelle im Dach. Erst sind es nur ein paar Tropfen, dann strömt beinahe ein Wasserfall in die Wohnung. Die Reparaturversuche von Papa und Lucky scheitern kläglich.