Dickste Freunde ("The Dilemma")

Spritzige Buddy-Komödie von Blockbuster-Regisseur und Oscarpreisträger Ron Howard. Vince Vaughn ('All Inclusive') fällt aus allen Wolken, als er die Frau seines besten Freundes in den Armen von Super-Macho Channing Tatum ('Magic Mike') ertappt. Bevor er Kevin James ('Der Zoowärter') etwas davon sagt, geht er der Sache nach und sorgt damit für turbulentes Chaos.

Ronny und Nick sind von Kindheit an beste Freunde. Beruflich stehen sie mit ihrer Autodesigner-Firma vor dem langersehnten Durchbruch. Da gerät Ronnys Leben plötzlich aus den Fugen. Zufällig sieht er Nicks Ehefrau Geneva in den Armen eines anderen Mannes. Bevor er Nick darüber erzählt, will er der Sache auf den Grund gehen. Er beschließt, Geneva und ihrem Lover Zip nachzuspionieren. Je länger Ronny jedoch zögert, Nick reinen Wein einzuschenken, umso verzwickter wird die Lage.

JENNIFER CONNELLY

Die 45-jährige Leinwandschönheit aus dem US-Bundesstaat New York fiel bereits als Elfjährige in Sergio Leones Mafiaepos „Es war einmal in Amerika“ mit einer berückend anmutigen Tanzeinlage auf und erspielte sich als Ehefrau von Russell Crowe in „Beautiful Mind“ ihren wohlverdienten Oscar. Darren Aronofskys Bibelepos "Noah"(2014) brachte sie erneut mit Russell Crowe zusammen. Im Oktober 2016 startet ihr neuestes Projekt in den US-Kinos: die Bestsellerverfilmung "American Pastoral" mit Ewan McGregor und Dakota Fanning.

