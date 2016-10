Happy Endings Vier Hochzeiten und ein Todesfall (Minus drei Hochzeiten und ein Todesfall)

Derek will seinen Freund Eric heiraten. Die ganze Clique wird zur Hochzeit eingeladen. Weil Penny keine Begleitung hat, muss sie am 'Skype-Tisch' Platz nehmen. Wenigstens virtuell scheint sich dort ein heißer Flirt für sie anzubahen. Brad hat seinen Job verloren, verheimlicht seine Kündigung vorerst aber, um niemanden die gute Laune zu verderben. Derweil lässt sich Max nach langen Diskussionen dazu breitschlagen, bei der Hochzeit mit seiner alten Band 'Mandonna' aufzutreten.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)