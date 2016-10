New Girl Für immer und ewig

Jess hat das ideale Mittel gefunden, um sich über ihr Beziehungsende mit Nick hinwegzutrösten: Sie organisiert einen Tanzabend an ihrer Schule unter dem Motto 'Liebe ist für immer und ewig'. Leider kann sich mit Ausnahme von Jess' Kumpel Coach keiner aus der Lehrerschaft für diese Idee begeistern. Schlimmer noch: Offenbar versucht jemand sogar, das Fest zu sabotieren. In ihrer Not ruft Jess ihre Mitbewohner zu Hilfe, um gemeinsam den Übeltäter auszuspionieren.