Teil 1

Die Schockwelle einer Explosion, der Flügelschlag des jagenden Wanderfalken, die harte Rechte einer Boxweltmeisterin - Phänomene, über die wir im Detail nur wenig wissen.

Wo Bewegung so schnell ist, dass sie sich unseren Augen entzieht, schlummert eine Welt, die uns verborgen bleibt. Doch nun offenbart sich uns auch dieses Geheimnis - das Zauberwort heißt „Superzeitlupe“, und der Schlüssel für diese Mikro-Welt der Zeit sind moderne Highspeed-Kameras. Diese machen Bewegungen sichtbar, die tausendmal schneller sind als unsere Augen. So entsteht ein vollkommen neues und faszinierendes Bild unserer Welt.

Die erste Folge der „ Unsichtbaren Welten“ präsentiert Phänomene enormer Schnelligkeit: Mit Superzeitlupe und einmaligen Highspeed-Röntgenvideos ist es möglich, die genaue Bewegung von Hunden zu entschlüsseln. Und bei der Explosion von Sprengstoff zeigt die Kamera mit bis zu 40.000 Bildern pro Sekunde, wie Schockwellen sich zu scheinbar gläsernen Kuppeln formen, die in Überschallgeschwindigkeit entstehen und wieder verschwinden.



Der Newton-Zweiteiler „Unsichtbare Welten“ entführt in eine faszinierende Welt von atemberaubender Ästhetik.



Ein Film von Luise Wagner/doc station

Bearbeitung: Birgit Peters

Moderation: Matthias Euba



Teil 2: 22.Oktober 2016/18.40/ORF eins