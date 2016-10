Der frankokanadische Überraschungshit "Starbuck" (2011) wurde auch im US-Remake "Delivery Man" (Originaltitel) von Regisseur Ken Scott in Szene gesetzt, der auch gleich das Drehbuch verfasste. In Vince Vaughn fand er die ideale Besetzung für seinen unreifen Kindskopf, der zwar liebenswert ist aber hoch verschuldet und ziellos sein Leben verbummelt. Dabei bringt er mit seiner Sorglosigkeit seine schwangere Freundin Cobie Smulders ('How I Met Your Mother') zur Verzweiflung. Als er von seinem Anwalt erfährt, dass er dank seiner eifrigen Samenspenden vor zwanzig Jahren 533 Kinder in die Welt gesetzt hat und ihn 142 nun über eine Sammelklage kennenlernen wollen, ist David wie vom Donner gerührt. Doch nach der anfänglichen Schockstarre beschließt er, Verantwortung zu übernehmen und mehr über seine Kinder zu erfahren. Nebenbei hofft er natürlich auch, seine Freundin Emma zurückzugewinnen. Chris Pratt ('Guardians of the Galaxy') steht ihm dabei als bester Freund und Jurist mit Rat und Tat zur Seite.