Gossip Girl Lady Alexander

Um aus der finanziellen Sackgasse herauszukommen, in die er den 'Spectator' geführt hat, schließt Nate einen Pakt mit Ivy. Steven stört es, dass ihm Serena ihre Liaison mit Nate verschwiegen hat. Um vor bösen Überraschungen dieser Art in Zukunft gefeit zu sein, erzählen sie einander von all ihren Affären. Dabei kommt ans Licht, dass Steven eine weitaus pikantere Vorgeschichte als Serena hat. Gemeinsam mit Blair versucht Chuck indes herauszufinden, welches brisante Geheimnis sein Vater vor ihm verbergen will.