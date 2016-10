The Secret Life of the American Teenager Das frischgebackene Ehepaar

Das frisch gebackene Ehepaar Ben und Adrian wird freudig von seinen Mitschülern empfangen. Adrian ist überglücklich darüber. Ihre Schwangerschaft läuft hingegen weitaus weniger reibungslos ab, als angenommen. Amy fürchtet, dass Ricky sie verlässt, sollte er eines Tages aufs College wechseln. Auch wenn sie im Bett nicht zu harmonieren scheinen, beschließen Madison und Jack indes, weiterhin ein Paar zu bleiben.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) Hauptdarsteller Shailene Woodley (Amy Juergens)

Kenny Baumann (Ben Boykewich)

Megan Park (Grace Bowman)

Greg Finley (Jack Pappas)

Daren Kagasoff (Ricky Underwood)

Francia Raisa (Adrian Lee)

Regie Gail Bradley