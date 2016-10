Baby Daddy Möge der Bessere gewinnen

Bei einem gemeinsamen Clubbesuch finden Ben und Tucker Gefallen an ein- und demselben Mädchen. Obwohl sie vereinbaren, dass keiner von beiden mit ihr ausgeht, entbrennt zwischen den Freunden schon bald ein gnadenloser Wettkampf um die Gunst der Schönheit. Derweil bereitet sich Danny mit Rileys Hilfe auf einen Pressetermin vor. Doch die Tatsache, dass er heimlich in Riley verliebt ist, macht sein Lampenfieber nur noch schlimmer. Seine Mutter rät ihm, Riley als gute Freundin zu akzeptieren.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)