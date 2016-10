Innerhalb von nur 15 Minuten bereitet Jamie Oliver ein Chili con Carne aus würzigen Rindfleischbällchen in einer deftigen Paradeisersoße zu. Ein erfrischender Zitronenbulgur sowie über Gas gegrillte Chilis bilden die schmackhafte Beilage. Des Weiteren präsentiert Jamie in Rekordzeit ein glasiertes Sesam-Hähnchen mit karamellisierter Kruste. Dazu reicht er Melonensalat mit Radieschen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

Hauptdarsteller Jamie Oliver

Regie Mike Matthews