Novotny und Maroudi Prüfungsstress

Leben heißt Lernen - sehr zum Leidwesen von Geralds Tochter Paloma, die sich leider in Englisch plagt. Auch Corinna, der neuen Assistentin von Stefan, bleibt das Büffeln nicht erspart. Sie macht eine Paradontose-Prophylaxe-Zusatzausbildung. Einzig Stefan steht auf dem Standpunkt, dass Strebern was für Schwächlinge und Warmduscher ist. Für so Losertypen wie Gerald halt. Der Herr der Lage versteht zu mogeln und zu schummeln. Das will er auch unter Beweis stellen und verspricht, seinem Patenkind Paloma seine Hilfe.