Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Auftakt zu Staffel drei!

Ihre Hochzeitsnacht hat sich Gretchen auch anders vorgestellt. Statt eines leidenschaftlichen Matratzentangos mit Neo-Gatte Alexis muss sie die Nacht mit Marc und Co. in Quarantäne auf der Krankenstation verbringen...

Auch die dritte Staffel der mehrfach preisgekrönten Comedy-Serie "Doctor's Diary" setzt auf die altbewährte Mischung aus privatem Liebeschaos und beruflichem Dauerstress im Elisabeth Krankenhaus. Comedy-Spezialist Bora Dagtekin ("Türkisch für Anfänger") zeichnet erneut für die Drehbücher der Serie verantwortlich, die bereits in der erste Staffel mit einem wahren Preisregen ausgezeichnet wurde.



Der Ehehimmel meint es schon zum zweiten Mal nicht gut mit Gretchen Haase (wieder drall und in Comedy-Hochform: Diana Amft): Kaum haben sie und ihr Millionär Alexis (Steffen Groth) sich das Jawort gegeben, sorgt ein unbekanntes Virus für Panik unter den Hochzeitsgästen. Während Dr. Marc Meier (Florian David Fitz) noch Witze über die Frischvermählten reißt, nimmt Dr. Mehdi Kaan (Kai Schumann) seine neue Aufgabe als Pandemiebeauftragter äußerst ernst und sorgt mit drastischen Schutzvorkehrungen gegen eine Ausbreitung des Virus. Trotz Gretchens heftiger Proteste wird sie samt Ehemann und dem Rest der Ärzteschaft in ein Mehrbettzimmer im Elisabeth Krankenhaus einquartiert.

Wiedersehen mit "Doctor's Diary" Dreamteam Das identische Besetzungsteam der letzten Staffel gibt sich auch in der dritten Staffel ein Stelldichein und sorgt mit messerscharfen Schlagabtäuschen, zum Schreien witziger Situationskomik und jeder Menge romantischer Momente für köstliche Unterhaltung. Neben diesen gewohnt vergnüglichen Zutaten baut Drehbuchautor Bora Dagtekin originelle Fantasysequenzen in die Handlung ein und lässt auch Nebenfiguren wie die etwas schrullige Schwester Sabine in romantischen Gefühlen schwelgen.



Im Bild: Gretchen (Diana Amft, li.) will Marc (Florian David Fitz) retten und trifft auf Mizzi (Nora Tschirner).

Österreicher wieder mit dabei! Neben der unwiderstehlichen Diana Amft und ihren beiden Lieblingsmännern Florian David Fitz und Kai Schumann punktet die dritte Staffel erneut mit einem starken österreichischen Aufgebot: Fernsehliebling Adele Neuhauser (Bild) als Bestsellerautorin Elke Fischer treibt nach wie vor ihren Sohnemann Marc ‚Olivier‘ Meier in den Wahnsinn.

Die aparte Julia Koschitz (Bild; "Putzfrau undercover") gibt erneut die scharfzüngige Neurochirurgin Dr. Hassmann. Schließlich ergänzt Elyas M'Barek als tolpatschiger Assistenzarzt Dr. Maurice Knechtlsdorfer das Ärzteteam.

Inhalt - Pilot "Skandal! Hochzeitsnacht zu dritt" Nicht einmal am schönsten Tag ihres Lebens läuft alles glatt: Just während Gretchens Hochzeit bricht in der Kirche ein Virus aus, sodass die feierliche Zeremonie auf der Quarantänestation des Krankenhauses endet. Und zu allem Überfluss ist auch noch Dr. Kahn als Arzt für die Pandemiepatienten eingeteilt! Trotz Marcs gegenteiliger Meinung macht sich Gretchen schließlich selbst auf die Suche nach dem Auslöser des Virus. Auf keinen Fall nämlich will sie noch eine Nacht in einem Mehrbettzimmer verbringen - schon gar nicht zusammen mit Marc.

Gaststar Nora Tschirner Auch Assistenzarzt Knechtlesdorfer (Elyas M'Barek, re. i. Bild) wird vom Virus angesteckt. So kommen die Zuseher zu einer hinreißenden Darstellung von Nora Tschirner ("Keinohrhasen") als Knechtlsdorfer ausgeflippte Schwester Mizzi aus Wien, die ihm im Krankenhaus den Nena-Hit "Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann" vorspielt.