Die Nanny Wie man schwanger wird, ohne Whoopi Goldberg um ein Autogramm fragen zu müssen

Fran will endlich schwanger werden. Aus lauter Verzweiflung wendet sie sich an einen chinesischen Kräuterkundler, der ihr ein paar Kekse mit aphrodisierender Wirkung verschreibt. Dummerweise aber lässt Fran die köstliche Medizin versehentlich auf dem Küchentisch liegen. Nichts ahnend naschen Niles und C.C. davon.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)