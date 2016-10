Die Simpsons Der hungrige, hungrige Homer

Die Duff Brauerei, der Springfields Baseballteam gehört, will die Mannschaft nach Albuquerque verkaufen. Durch Zufall erfährt Homer davon. Er informiert die Öffentlichkeit, doch niemand will ihm glauben. Um seine Behauptung zu unterstreichen, tritt er in Hungerstreik.