Hexe Lilli Lilli und der Wilde Westen

Eigentlich ist Lilli ein ganz normales Mädchen. Eines Tages jedoch entdeckt sie ein Hexenbuch neben ihrem Bett, das von einem kleinen Drachen namens Hektor bewacht wird - und mit einem Schlag ändert sich ihr Leben von Grund auf. Fortan begibt sich Lilli zusammen mit ihrem Freund Hektor und den Mitteln der Magie auf spannende Reisen quer durch Zeit und Raum. Mal landet sie im Wilden Westen, mal in der Steinzeit, mal im Märchenland - immer gibt es höchst Interessantes zu entdecken!



Heute:



Lilli und der Wilde Westen

Als Lilli in der Früh als Sheriff verkleidet zum Frühstück kommt, lacht sich ihr kleiner Bruder Leon krumm. Er meint, Mädchen könnten niemals Sheriffs sein. Zum Glück hat Lilli ihren Zauberdrachen Hector. Um es ihrem Bruder zu beweisen, zaubert Lillli sich Leon und Hektor schnurstracks in den Wilden Westen. Als der Zauberdrache von drei Reitern entführt wird, ist Hexe Lilli als Sheriff voll im Einsatz.