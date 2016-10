Wickie und die starken Männer 3D Die Höhle der gefrorenen Stimmen

Die Wikinger kommen aus dem Staunen nicht heraus, als sie eine Höhle finden, in der die Worte von Sven dem Schrecklichen und seinen Männern zu hören sind. Sehen kann man Besagte allerdings nirgends. Verstecken sich die Bösewichte irgendwo und treiben Schabernack mit den Wikingern? Ebenso erstaunlich an der seltsamen Höhle sind die vielen Schätze, die in ihrem Inneren angehäuft sind. Sie abzutransportieren wird den Wikingern nicht leicht gemacht, denn plötzlich taucht Sven tatsächlich mit seinen Piraten auf.