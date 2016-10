Die Nanny Skiparty bei Präsident Clinton

Fran treiben ihre vergeblichen Versuche, schwanger zu werden, an den Rand des Wahnsinns. Damit sie wieder auf andere Gedanken kommt, nimmt Maxwell sie mit auf die Thanksgiving-Party von Präsident Clinton im noblen Wintersport-Ort Aspen. Fran ist überglücklich, den amerikanischen Präsidenten kennen zu lernen. Die Begegnung entspannt sie so sehr, dass in der darauf folgenden Nacht problemlos ein Kind gezeugt wird.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)