Scrubs - Die Anfänger Mein bester Fall

Seit Wochen freuen sich J.D. und Turk auf ihre gemeinsame 'Steak-Nacht', ein Ritual, bei dem sie den ganzen Abend in einem tollen Steak-Restaurant zubringen. Kurz vor Dienstschluss jedoch lernen sie George kennen. Der 70-Jährige hat weder Freunde noch Familie, wird aber die Nacht voraussichtlich nicht überleben. J.D. und Turk befinden sich nun in einem moralischen Dilemma. Unterdessen zeigt sich das wahre Gesicht von Neuzugang Maddox.



