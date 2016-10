Shaun, das Schaf Die Hundeh├╝tte

Bitzers Hundehütte ist zusammengekracht. Jetzt beschließt er, auszuwandern. Shaun will das jedoch mit einem wirklich schönen Geschenk verhindern. Mit seinen Freunden schleicht er sich nachts in das Bauernhaus, um per Internet das weit und breit schickste Hundehüttenmodell zu bestellen.