Flashpoint - Das Spezialkommando Sterne in der Wüste

Team One kann einen Bankraub verhindern. Doch nur eine der beiden Täterinnen wird erwischt. Die erst 16-jährige Sarah macht sich Sorgen um ihre entkommene Komplizin Maddie. Der Hintermann des Überfalls ist der skrupellose Pete Joris, der für seine Bande in erster Linie Straßenkinder rekrutiert, denen er sich zuerst als Wohltäter präsentiert, ehe er sie für seine kriminellen Zwecke benutzt.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)