Flashpoint - Das Spezialkommando Keine Art zu leben

Der ehemals drogensüchtige Arzt Jason Alston wird von seinem damaligen Drogendealer Brendan entführt. Brendans Sohn wurde bei einem Schusswechsel schwer verletzt und muss dringend behandelt werden. Als das Spezialteam am Tatort eintrifft und Sam den Arzt befreien will, wird er überwältigt und gerät ebenfalls in Gefangenschaft. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt. Sam und Alston versuchen inzwischen, im Fluchtwagen das Leben des Jungen zu retten.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)