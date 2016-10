Die Österreicher und Österreicherinnen hegen und pflegen ihre Eigenarten. Beim Essen, im Urlaub, in der Liebe, in der Politik. Kaum ein Thema , bei dem nicht etwas typisch Österreichisches zu finden wäre - und trotzdem kann man sich darüber herrlich streiten.

Heimische Comedians machen sich auf eine Reise durch das Land und versuchen herauszufinden, wie Österreich tatsächlich tickt. Gemütlich sind wir, manchmal ein bisschen wehleidig. Wir haben's gern ordentlich. Noch lieber haben wir es, wenn unsere Nachbarn ordentlich sind. Wir verreisen gern, aber nicht weit weg. Und wir sind treu, zumindest treuer als andere. Wir sudern gern und wir lachen gern.

Geleitet von statistischen Fakten, zeigen die Kabarettisten Wahrheiten, aber auch ihre ganz eigenen Realitäten. Mit einem Augenzwickern nehmen sie sich monothematisch diesen großen Lebensthemen und fragen: Wie tickst DU?

Mit einem Augenzwinkern befragen sie die Menschen im Land, ziehen ihre Schlüsse, kommentieren und versuchen so, der berühmten österreichischen Seele auf die Spur zu kommen. Den Auftakt machen Dirk Stermann und Christoph Grissemann. Sie erforschen das Verhältnis zwischen Männern und Frauen in Österreich.