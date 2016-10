Die Simpsons Tennis mit Venus

Die Simpsons legen sich einen Tennisplatz zu. Den Leuten macht es Spaß, gegen die Simpsons zu spielen, da diese prinzipiell verlieren. Schließlich melden sich Homer und Marge zu einem Turnier an. Da Homer ein schlechter Spieler ist, ersetzt ihn Marge kurzerhand durch Bart. An Lisas Seite tritt Homer gegen die beiden an. Lisa wird jedoch bald durch die zufällig anwesende Venus Williams ersetzt. Marge holt daraufhin Serena Williams auf den Platz.