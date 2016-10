Mit 13 DaCapo-Folgen der vierten Staffel meldet sich Henning Baum alias Mick Brisgau zurück, wenn auch zunächst nicht in den Polizeidienst. Mit unerhörter Spannung, frischen Gesichtern und gewohnt deftigen Sprüchen sorgt das Dreamteam rund um Mick Brisgau immer wieder für gute Unterhaltung. ZUR STORY Aus Enttäuschung über den Verrat seiner Kollegen hat Mick sich vom Polizeidienst zurückgezogen und lebt versteckt in den Wäldern rund um Essen. Sein Kollege Andreas ist alles andere als glücklich mit Micks Nachfolger, der sich als nerviger Pedant herausstellt. Als Andreas Mick aufspürt und ihm von seinem neuesten Mordfall erzählt, ist plötzlich Micks Interesse geweckt und er brennt darauf, in den Polizeidienst zurückzukehren. Ein Taxifahrer wurde nämlich mit derselben Waffe erschossen, mit der Mick vor 20 Jahren ins Koma befördert wurde. Tanja gibt ihren Chefposten auf, bleibt aber Mick als Psychologin im Präsidium erhalten. Mick setzt nun alles daran, den Hintermann, der ihn seinerzeit aus dem Weg räumen wollte, aufzuspüren.

Henning Baum punktet erneut mit Machogehabe und markigen Sprüchen und wird in dieser Staffel zudem gleich von zwei Frauen umworben: Polizeipsychologin Tanja ('Vorstadtweib' Proschat Madani) bekommt Konkurrenz von der attraktiven Controllerin Steffi Averdunke, die nach Einsparmöglichkeiten suchen soll, was ihr natürlich keine Sympathien einbringt. Steffi wird von der österreichischen Schauspielerin Franziska Weisz (Bild; "Hundstage", "Hotel") gespielt, die in Folge vier ("Kein Sterbenswort") ihren ersten Auftritt hat. Die 1980 in Wien geborene Undine- und Diagonale-Preisträgerin war zuletzt im ORF mit dem Heimatdrama "Ein Geheimnis im Dorf" zu sehen. Zudem veredelt der österreichische TV-, Film und Theatermime August Schmölzer (ebenfalls "Ein Geheimnis im Dorf"; "Jennerwein") diese Staffel mit einem Gastauftritt.