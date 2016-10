Ghost Rider 2 - Spirit of Vengeance ("Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance")

Temporeiches, actiongeladenes Sequel der erfolgreichen Comic-Verfilmung. Nicolas Cage startet als Ghost Rider erneut sein brennendes Bike, um auf einer atemberaubenden Höllentour Ciarán Hinds ('The Rite - Das Ritual') als Fürsten der Finsternis herauszufordern. Furios inszeniertes Spektakel mit hervorragenden visuellen Effekten und pittoresken Schauplätzen.



Einst hat Johnny Blaze mit dem Teufel einen Pakt geschlossen. Inzwischen hat er sich zurückgezogen, um nicht als brennender Ghost Rider weitere Opfer des Dämons jagen zu müssen. Der Kriegermönch Moreau findet ihn jedoch und bietet ihm eine zweite Chance. Wenn er Danny, den zehnjährigen Sohn Satans, und dessen Mutter ausfindig macht und an einen heiligen Ort bringt, bricht er den Fluch und erlangt sein Seelenheil wieder. Wild entschlossen startet Johnny auf seinem Feuerstuhl in ein teuflisch gefährliches Abenteuer.