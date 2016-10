The Big Bang Theory Reife Leistung, Playboy!

Erst war Raj keiner Frau gut genug, plötzlich kann er sich vor Angeboten kaum retten. Immerhin gleich zwei Frauen signalisieren Interesse an ihm: seine Internetbekanntschaft Emily sowie Ex-Freundin Lucy. Während Raj damit hadert, was er tun soll, raten ihm seine Freunde, beide Frauen zu treffen. Auch Penny hat Probleme sich zu entscheiden. Ihr wurde eine Rolle in einem Horrorfilm zugesagt, doch das Drehbuch ist grottenschlecht. Zudem würde Penny weniger verdienen als in ihrem Kellnerjob.