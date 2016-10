Roller Girl ("Whip It") Topbesetztes Coming-of-Age-Abenteuer

In dem gelungenen Regiedebüt von Drew Barrymore startet Ellen Page ('Juno') auf Roller-Skates voll durch und lässt ihr ödes Kleinstadtleben mit langweiligen Schönheitswettbewerben gerne hinter sich. Juliette Lewis und Comedian Kristen Wiig ("Brautalarm") geben ihr als erfahrende Roller Girls Schützenhilfe. Deutsch/Englisch

Inhalt

Die 17-jährige Bliss ist vom texanischen Kleinstadtleben zutiefst gelangweilt. Beim Besuch eines Rollerderbys in Austin ergreift sie die Chance, dem biederen Alltagstrott zu entfliehen. Sie lernt die Spielerin 'Maggie Mayhem' kennen und tritt kurzerhand deren Team unter dem Pseudonym 'Babe Ruthless' bei. Und tatsächlich ist Bliss auf Rollschuhen unschlagbar schnell. Ihr sportliches Abenteuer hält sie zunächst vor ihren Eltern geheim. Begeistert setzt sie alles aufs Spiel und landet im Nu in der Zwickmühle.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)