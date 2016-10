Zum Kinostart v. 'Inferno' am 14.10.2016: Illuminati ("Angels & Demons") Verfilmung des Dan-Brown-Bestsellers

In seinem zweiten Einsatz als Symbolforscher Robert Langdon begibt sich Tom Hanks (ab 14.10. mit seinem dritten Auftrag "Inferno" in unseren Kinos) auf eine atemlose Hetzjagd quer durch Rom, um den Vatikan vor einer tickenden Zeitbombe zu bewahren und das Leben von vier entführten Kardinälen zu retten...

Nach dem Sensationserfolg von "The Da Vinci Code - Sakrileg" konnte eine weitere Verfilmung eines Dan-Brown-Verschwörungsthrillers nicht lange auf sich warten lassen. Der Bestseller "Illuminati" ("Angels & Demons" im Originaltitel), der drei Jahre vor "Sakrileg" im Jahre 2000 herauskam (auf deutsch im Jahre 2003) wurde erneut von Regisseur Ron Howard in Szene gesetzt. Sein Star Tom Hanks übernahm abermals die Rolle von Robert Langdon, der diesmal einem Komplott gegen den Papst auf die Schliche kommt. Mit dabei in der internationalen Besetzung sind Brit-Mime Ewan McGregor ("Ghostwriter"), Schweden-Star Stellan Skarsgård ("Thor") sowie Oscarnominee Armin Mueller-Stahl ("Shine - Der Weg ins Licht").

ZUR STORY Nach der Enthüllung des jahrhundertealten Geheimnisses rund um den Heiligen Gral in "Da Vinci Code" wird Symbolforscher Robert Langdon für seinen zweiten Einsatz in den Vatikan berufen: Während des Konklave wurden vier Kardinäle vom Geheimbund der Illuminati entführt und sollen stündlich hingerichtet werden. Zusätzlich wurde ein Behälter mit Antimaterie aus dem CERN in Genf gestohlen, der zu explodieren droht. Schützenhilfe erhält Langdon diesmal von der attraktiven italienischen Physikerin Vittoria Vetra (gespielt von der israelischen Schauspielerin Ayelet Zurer). Die Jagd nach den Drahtziehern führt Langdon bis in die allergeheimsten Archive und Gänge des Vatikan.

Der Film fiel dem Autorenstreik in Hollywood im Jahre 2009 zum Opfer - durch den Streik von Drehbuchautor Akiva Goldsman verzögerte sich die Produktion um mehrere Monate. Wie bei der ersten Verfilmung in der Westminster Abbey erhielten die Macher für "Illuminati" keine Drehgenehmung für den Vatikan und ließen den Petersplatz mittels imposanter CGI-Effekte und Realbauten 1:1 erstehen.



NEUER DAN-BROWN-FILM "INFERNO" AB 14.10. IN UNSEREN KINOS

Das ausführende Produktionsstudio Sony Pictures stellte die Vorbereitungen für die Verfilmung des dritten Bandes "Das verlorene Symbol", das in der geheimnisumwitterten Welt der Freimaurer spielt, zugunsten des erst im Frühjahr 2013 erschienenen vierten Romans "Inferno" zurück. Die Hauptrolle übernahm erneut Tom Hanks, Regie führte zum dritten Mal Ron Howard. Prominente Unterstützung erhielt Hanks von der britischen Senkrechtstarterin Felicity Jones ("Die Entdeckung der Unendlichkeit") und Frankreichs neuem Superstar Omar Sy ("Ziemlich beste Freunde").

Kurzinhalt Über dem Vatikanstaat verdunkeln sich die Wolken. Harvard Professor und Symbologe Robert Langdon wird zur Hilfe gebeten. Kurz vor der entscheidenden Phase der Papstwahl hat der Geheimbund der 'Illuminati' vier aussichtsreiche Kandidaten entführt. Den Kardinälen droht durch eine aus dem CERN gestohlene Kapsel mit Antimaterie der sichere Tod. Gemeinsam mit der Biophysikerin Vittoria Vetra begibt sich Langdon auf einen Wettlauf gegen die Zeit.

DARSTELLER Tom Hanks (Robert Langdon)

Ewan McGregor (Carlo Ventresca)

Stellan Skarsgård (Richter)

Ayelet Zurer (Vittoria Vetra)

Armin Mueller-Stahl (Straus)

Carmen Argenziano (Silvano Bentivoglio)

Zweifacher Oscar-Preistr├Ąger Tom Hanks Tom Hanks (zuletzt mit "Ein Hologramm für den König" bei uns auf der Leinwand zu sehen) wurde für seine Rolle des unschuldigen Naivlings Forrest Gump (nach "Philadelphia" im Jahre 1994) im Jahre 1995 mit seinem zweiten Oscar ausgezeichnet. Damit ist Hanks nach Spencer Tracy (1937 und 1938) der einzige Schauspieler, der zweimal hintereinander die begehrte Trophäe in Empfang nehmen durfte. Für Steven Spielbergs "Saving Private Ryan" und "Cast Away - Verschollen" (ebenfalls von Gump-Regisseur Zemeckis) wurde der "All-American-Guy" Tom Hanks für zwei weitere Oscars nominiert.



Zwei neue Filme in 2016/17

Ab 14. Oktober stürmt der inzwischen 60-Jährige in seinem dritten Dan-Brown-Abenteuer "Inferno" als Symbol-Professor Robert Langdon die heimischen Leinwände. Nächstes Jahr soll der High-Tech-Thriller "Der Circle" (basierend auf David Eggers' Bestseller), den er auch mitproduziert, an den Start gehen.

Im Bild: Tom Hanks und Ehefrau Rita Wilson bei einer Benefizveranstaltung in Westwood, Kalifornien, am 13. April 2016. Quelle: APA/AFP PHOTO ANGELA WEISS

REGIE Ron Howard