The Big C Die gro├če Show

Cathy erfährt, dass es ein Mädchen wird. Sie ist überglücklich und will nun ein Fenster im künftigen Kinderzimmer. Dave verspricht ihr, ein Fenster einzubauen. Doch sie kann es kaum erwarten und schlägt selbst ein Loch in die Wand. Inzwischen wird Paul Rita Strauss vorgestellt, einem großen Fisch im Hollywood-Business. Sie lädt Paul samt Frau und Assistentin zum Essen ein. Sie enthüllt dabei, einen Film über Pauls und Cathys Leben drehen zu wollen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)