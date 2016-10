Shit! My Dad Says Durch die Garage

Ed und Henry sind gemeinsam auf der Jagd nach einem historischen Sammlerstück: einem legendären Baseball, den Ed schon lange erwerben will. Doch er kommt zu spät. Ehe Ed einen Blick auf das Kleinod erhaschen kann, wird er überboten. Enttäuscht überredet er Henry, den neuen Besitzer auszuspionieren, was sich jedoch als mühsames Geduldsspiel entpuppt. Bonnie und Vince ziehen derweil in die Garage um. Die beiden planen, eine eigene Familie zu gründen und hoffen, dort mehr Ruhe vor Ed zu haben.