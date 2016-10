Wissper Peggy, der Pinguin

Die siebenjährige Wissper ist jung, frech und steckt voller Tatendrang. Was sie darüber hinaus so besonders macht, ist ihr sagenhaft großes Verständnis für Tiere. Wissper weiß sofort, wo dem Gegenüber der Schuh drückt. Ihr Zuhause ist deshalb die erste Anlaufstelle, wenn Tiere nicht mehr weiter wissen. Kurzerhand erkundet Wissper den natürlichen Lebensraum ihrer Sorgenkinder und versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden. Denn nichts macht Wissper mehr Spaß, als im Team einander zu unterstützen!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)



Heute:



Peggy, der Pinguin

Eine Pinguin-Mutter ist der Verzweiflung nahe. Sie kann unter den vielen Pinguin-Babys ihr eigenes Kind nicht wiederfinden, weil alle haargenau gleich aussehen! In ihrer Not bittet sie Wissper um Hilfe. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg in die Antarktis und holen den Rat von Giraffe Gertie ein. Ihre Beobachtungen bringen Wissper auf eine tolle Idee, wie Verwechslungen in Zukunft vermieden werden können.