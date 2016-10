Brothers & Sisters Die beste Hochzeit aller Zeiten

Der Tag von Sarahs Hochzeit bricht an. Ohnehin wegen der Vermählung schon schwer unter Druck, kommt es vor der Zeremonie zum Eklat: Aufgrund einer Verwechslung glaubt Sarah, ihre 14-jährige Tochter Paige sei schwanger und verlässt völlig aufgewühlt die Kirche. Draußen trifft Sarah auf ihren Vater Brody. Es kommt zu einem Gespräch zwischen den beiden, nach dem vieles in einem neuen Licht erscheint.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)