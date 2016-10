Die Nanny Wie wär's mit Schlomo Sheffield?

Maxwell entschlüpft eine babyfeindliche Bemerkung, gerade als ihm Fran mitteilen will, dass sie ein Kind erwartet. Sehr aufgewühlt rennt Fran daraufhin in den Central Park. Als sie sich wieder beruhigt hat, schütteln sie heftige Krämpfe. Im Krankenhaus entschuldigt sich Maxwell für seine abfällige Äußerung. Doch wie es aussieht, hat Fran das Baby verloren.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)