Under the Dome Das Wasser steigt

In Chester's Mill verrinnen die Tage ohne große Hoffnung auf eine baldige Befreiung der Stadtbewohner. Während das Militär außerhalb der Kuppel anscheinend schon seinen Abzug vorbereitet, greift im Kuppel-Inneren eine hochansteckende Infektion um sich. Alle Überträger müssen vorübergehend in Quarantäne, doch Julia zieht es vor, lieber nach ihrem plötzlich verschwundenen Mann zu suchen. Als ein waghalsiger Fluchtversuch scheitert, droht die entführte Angie qualvoll in ihrem Verlies zu ertrinken.