Reiseckers Reisen Karwendel (Tirol)

Michael Reisecker bereist in dieser Folge die Region um das Karwendel - eine Gebirgsgruppe der nördlichen Kalkalpen von Tirol und Bayern.



Am Achensee entdeckt er einen Kite-Surfer und in Jenbach hört er von einem gewissen "DJ-Toni", den er spontan besucht.



In Krün (D) trifft der Filmemacher auf eine junge Polin, die es aus beruflichen Gründen in das Karwendel verschlagen hat und wieder zurück in Österreich begleitet Michael Reisecker in Scharnitz zwei Rauchfangkehrer bei einer ihrer Touren.



In Hinterriß schließlich nimmt ihn ein Berufsjäger zu einem spannenden Ausflug in sein Revier mit.