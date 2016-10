Die Simpsons Der berüchtigte Kleinhirn-Malstift

Als Kind steckte sich Homer gerne Malstifte in die Nase. Da diese bis ins Gehirn vorgedrungen waren, wurde aus ihm ein einfältiger Mensch. Als man ihm die Stifte nun entfernt, wird Homer zur Intelligenzbestie. Dies hat zur Folge, dass er alle seine Freunde verliert. In höchster Not bittet er Moe, ihm wieder Stifte in die Nase zu schieben.