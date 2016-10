Ihnen haftet die Aura der ewigen Jugend an und doch stehen die Sportfreunde Stiller bereits seit 20 Jahren auf der Bühne. "Sturm und Stille" heißt das siebte Album der Bayern, das sie nach ihrer zweiten längeren Pause vor wenigen Tagen veröffentlicht haben. Peter Brugger, Florian Weber und Rüdiger Linhof führen als rund 40-jährige Familienväter fort, was sie als ungebunden Jugendliche begonnen haben. Die Musik, so meint man, ist die gleiche geblieben. Oder täuscht das? Stermann und Grissemann treffen am Dienstag die Sportfreunde Stiller zum Gespräch.



Susanne Widl hat das Café Korb in der Wiener Innenstadt zum Tummelplatz für Künstler, Politiker Dichter und Denker gemacht und da bleiben auch die Touristen nicht aus, die für kurze Zeit in die besondere Atmosphäre eintauchen wollen. Bevor die Gastronomin mit der Übernahme des familieneigenen Cafés im Jahr 2000 sesshaft wurde, füllte sie ihre Biografie mit internationalen Erfolgen im Modelbusiness, Rollen in Kinofilmen, Begegnungen mit Filmstars und Auftritten als Performance-Künstlerin. Sie brachte in den 70er und 80er Jahren Glamour ins triste Wien, gilt als letzte Femme fatale und einziger weiblicher Dandy von Rang. Stermann und Grissemann sprechen mit Susanne Widl über Selbstinszenierung und ihr Buch "Mein Leben im Spiegel der Medien".



Am Ende der Sendung gesellen sich die Sportfreunde Stiller zu Russkaja auf die Showbühne. "Geschenk" heißt die neue Single der Münchner Band, mit der diese Wilkommen-Österreich-Ausgabe zu Ende geht.