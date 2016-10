O.C., California Die Verwandlungsk├╝nstlerin

Marissas Tod setzt Summer schwer zu. Sie besucht einen Therapeuten, bei dem sie die fünf Stufen der Trauerarbeit im Eiltempo absolviert. Seth ist froh, sich der 'alten' Summer wieder gegenüberzusehen. Ryan hat einen neuen Job als Kellner angenommen. Er meidet aber nach wie vor jeden Kontakt zu seinen Freunden. Gerade in dieser sensiblen Phase tritt Taylor an ihn heran. Er soll ihr helfen, sich gegen ihren Ehemann zu behaupten, der nicht in die Scheidung einwilligt.